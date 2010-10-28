В Киеве отравились газом четыре ребенка

10:02, 28 октября 2010
Новости регионов
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Госпитализированы в „Охматдет”

Вчера в 19.10 в Соломенском районе Киева в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в результате отравления природным газом пострадали четыре ребенка (два ребенка 2007 г.р., 2005 и 2010 г.р.).

Как сообщает пресс-служба МЧС, дети в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в больницу „Охматдет”. По факту происшествия проводится расследование.

 

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