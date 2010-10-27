На Винниччине - два случая заболевания болезнью "Лайма"

В Винницкой области выявлены двое людей, которым поставлен диагноз болезнь "Лайма".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 58-летняя жительница пгт Крижополь обратилась в больницу с жалобами на зуд, припухлость, наличие эритемы 15х20 см в правой подколенной части, головную боль, общую слабость, повышение температура тела до 37,2 градуса.

Женщина была госпитализирована в инфекционное отделение с диагнозом «Борелиоз. Болезнь Лайма».

Во время сбора эпиданамнеза установлено, что гражданка была укушена неизвестным насекомым по месту проживания - в пгт Крижополь.

Еще одна 50-летняя гражданка, жительница с. Глуховцы Казатинского району также обратилась за медпомощью в больницу с аналогичными жалобами. У нее был отек, наличие эритемы 20х30 см в верхнем участке правого бедра. Женщина была госпитализирована в инфекционное отделение с диагнозом «Болезнь Лайма».

Во время сбора эпиданамнеза установлено, что гражданка заметила на правом бедре 4 клещей, которых сразу же удалила самостоятельно. Была укушена при уходе за домашними животными, при ведении домашнего хозяйства.

Казатинский район и пгт Крижополь являются энзоотическими территориями по болезни Лайма, где проведена санитарно-образовательная работа, отметили в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области.