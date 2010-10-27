В центре Донецка выявили рассыпанный яд

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО обвинил в предвыборной провокации злоумышленников, которые рассыпали в центре города яд для бродячих животных.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции. «На улицах Набережная и на бульваре Шевченко рассыпана отрава для собак. Это предвыборная провокация против меня», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он уточнил, что яд для животных рассыпан по границе избирательного округа, где он баллотируется в мэры.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО пообещал, что городские власти проведут исследование яда, а правоохранительные органы будут искать злоумышленников.

Мэр также не исключил, что провокацию могли осуществить противники проведения в Донецке матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, в управлении горсовета по связям с общественностью заверили, что коммунальные службы никак не причастны к рассыпанию яда на улицах города и отметили, что пока никто не располагает данными - сколько же животных от этого пострадало.