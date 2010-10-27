В Кременчуге нашли ведро с ртутью

26 октября в Кременчуге Полтавской области прохожий в районе Свиштовского кладбища нашел ведро с ртутью.

Об этом сообщил журналистам начальник Кременчугского военизированного аварийно-спасательного взвода Валентин ШАФОРОСТ.

По его словам, вчера им поступило сообщение от неизвестного по телефону, что он нашел за остановкой, которая находится в районе кладбища, 10-литровое ведро с ртутью. Специалисты, которые выехали на место происшествия, выявили, что ведро весит около 26 кг, ртуть перемешана с грунтом. Сколько опасного вещества, установить не смогли. «Кто и с какой целью оставил его там – неизвестно. Возможно, кто-то из предприятий вынес это ведро», – сказал В.ШАФОРОСТ.

Спасатели в ближайшее время увезут ведро с ртутью в Горловку Донецкой области на утилизацию.