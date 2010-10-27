В Киеве заболеваемость гриппом и ОРЗ ниже эпидемпорога

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями ниже эпидемического порога на 25,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения Киева.

В частности, по данным специалистов, за минувшую неделю (с 18 по 24 октября 2010 года) в столице зарегистрированы 19 тыс. 393 больных гриппом и другими ОРЗ, что ниже эпидемического порога на 25,5%. Эпидемический порог для 42-й недели составляет 26 тыс. 40 больных. По сравнению с предыдущей 41-й неделей - с 11 по 17 октября 2010 года - заболеваемость увеличилась на 1%.

Всего за 42-ю неделю 2010 года в лечебно-профилактические учреждения города по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратились 7 тыс. 039 взрослых и 12 тыс. 354 детей. Учитывая, что в общеобразовательных учебных заведениях начались осенние каникулы, на текущую неделю прогнозируется уменьшение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.