Херсонщина: пятеро детей отравились чадным газом

В Херсонской области за сутки из-за нарушения эксплуатации печного отопления угарным газом отравились 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в с. Семихатки Генического района Херсонской области в частном жилом доме вследствие нарушения правил эксплуатации печного отопления от отравления угарным газом пострадали 5 детей (2002, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Геническую центральную районную больницу.

В тот же день, 26 октября, в с. Красное Скадовского района в частном жилом доме, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, от отравления угарным газом пострадали 3 людей, из них двое детей (1997 и 1999 гг. рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.

Сегодня, 27 октября, около часа ночи в пгт Новотроицкое в частном жилом доме, вследствие нарушения правил эксплуатации печного отопления, от отравления угарным газом пострадали 4 человека, из них трое детей (1996, 1997 и 1998 гг. рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Новотроицкую центральную районную больницу.

На местах событий работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.