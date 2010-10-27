В Харькове отравились 22 посетителя городского кафе

В Харькове по состоянию на середину дня 26 октября зафиксировано 22 случая заболевания острыми кишечными инфекциями, которые связаны с употреблением пищевых продуктов в городском кафе «Анжелика» 22 и 23 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение размещено на сайте Харьковского горсовета со ссылкой на санэпидемстанцию города.

Согласно сообщению, все больные были госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу. Сейчас состояние здоровья всех больных - удовлетворительное. Двое из них были выписаны по собственному желанию 25 октября.

Первые экстренные сообщения о больных поступили в городскую СЭС вчера, 25 октября, в 9.15. По данным эпидемиологического расследования, больные употребляли блюда, которые готовились в кафе 22 и 23 октября на празднования дня рождения, свадьбы и крестин ребенка.

Первыми - с 20.00 23 октября - "скорую помощь" начали вызывать больные, которые праздновали день рождения 22 октября. Больные, которые принимали участие в праздновании свадьбы и крестин стали обращаться к врачам с 16.00 24 октября. В течение 25-26 октября госпитализация продолжалась.

При проведении эпидемиологического расследования специалистами городской и районной санэпидемстанций было установлено, что пищевые продукты готовились работниками кафе «Анжелика», а напитки и фрукты доставляли заказчики банкетов. Для лабораторного исследования отобраны пробы сырья и остатков пищевых продуктов, употребляемых в кафе 23 октября. Внепланово 25 октября лабораторное обследование прошли пятеро работников кафе.

Также в помещениях кафе специалистами областной дезинфекционной станции вчера были осуществлены дезинфекционные мероприятия.

За выявленные нарушения сроков профилактических медицинских осмотров работников, несоблюдение периодичности санитарного минимума главный государственный санитарный врач Харькова привлек директора кафе к административной ответственности. В частности, были вынесены постановления главного госсанврача города о применении финансовой санкции к частной фирме «Анжелика» на сумму 12,5 тыс. грн и изъятие из реализации продуктов питания, на которые не были предоставлены удостоверения качества.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача Фрунзенского района Харькова с 25 октября временно запрещено функционирование объекта.

Эпидемиологическое расследование продолжается.