В Луцке открыли студенческую поликлинику

В Луцке открыли сегодня студенческую поликлинику. Она будет функционировать как филиал городских поликлиник №1 и №2 и будет подчиняться администрации ВНУ имени Леси Украинки и городскому управлению здравоохранения. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Волынского национального университета имени Леси Украинки.

В общей сложности в учреждении будут работать два врача-терапевта, невропатолог, гинеколог и выездная лаборатория для забора анализов. Услугами поликлиники могут воспользоваться студенты вуза и Колледжа технологий и бизнеса Волынского национального университета имени Леси Украинки.

Проректор по учебно-воспитательной работе Ирина КОНСТАНКЕВИЧ во время торжеств отметила: "Открытие студенческой поликлиники является знаковым событием. Мы еще на шаг приблизились к студенчеству, ведь их здоровье - это залог процветания университета".

После торжественного разрезания ленты заведующий нового медицинского учреждения Наталия СЕНАТОС пригласила осмотреть помещение поликлиники: регистратуру, лабораторию, кабинеты семейного врача, терапевта, невропатолога и другие.

Как сообщалось, 18 октября вместо открытия студенческой поликлиники в Луцке состоялась студенческая акция протеста. Тогда поликлинику опечатали по предписанию пожарников и санстанции. Университет согласился с предписаниями и пообещал в ближайшее время все исправить.