На Прикарпатье семья отравилась угарным газом. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, 25 октября в медицинские заведения Надвирнянского района с диагнозом «отравление угарным газом» была госпитализирована 34-летняя женщина и двое ее детей 7 и 10-летнего возраста, жители села Молодькив Надвирнянского района. По словам медиков, состояние потерпевших средней тяжести.

Наиболее вероятная причина отравления - нарушение правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе.