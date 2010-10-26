Запорожье: гибель чаек вызвана не птичьим гриппом

Гибель дикой птицы в Запорожской области, по предварительным данным, вызвана не гриппом птицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

«При проведении патологоанатомического рассечения погибшей птицы выявлены поражения, характерные для аспергилеза птицы. Патизменений, характерных для гриппа птицы, не обнаружено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для исключения инфекционных заболеваний отобран патматериал и направлен в Главное управление Запорожской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины и Главное управление Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе. Лабораторные исследования продолжаются.

Специалисты Государственной службы ветеринарной медицины провели сбор и утилизацию трупов птицы, осуществляют постоянный мониторинг ситуации, проводят обследование птицы в частных хозяйствах населения.

По состоянию на 10:00 25 октября новых случаев гибели птицы на острове Большой Дзендзик не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле Госкомветмедицины.

Напомним, 22 октября 2010 года в управление ветеринарной медицины в Бердянске поступило сообщение о массовой гибели бакланов на острове Большой Дзендзик (Национальный природный парк "Приазовский"). На местах гибели обнаружено около 1 тысячи трупов бакланов и серебристой чайки, как недавно погибших, так и мумифицированных.