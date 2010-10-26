В Кировограде госпитализирован мужчина с диагнозом “малярия”
11:48, 26 октября 2010Новости регионов
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Вернулся из Либерии
Вчера в инфекционное отделение первой городской больницы Кировограда был госпитализирован 22-летний мужчина с диагнозом “малярия”.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Кировоградской области.
Мужчина недавно вернулся из Либерии, где проходил контрактную службу. О состоянии больного не сообщается.
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