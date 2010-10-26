В Кировограде госпитализирован мужчина с диагнозом “малярия”

Вчера в инфекционное отделение первой городской больницы Кировограда был госпитализирован 22-летний мужчина с диагнозом “малярия”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Кировоградской области.

Мужчина недавно вернулся из Либерии, где проходил контрактную службу. О состоянии больного не сообщается.