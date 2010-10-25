В Крыму открылась первая в Украине сеть социальных аптек, где льготные категории граждан смогут покупать лекарства с 5-процентной скидкой, а ветераны, участвовавшие в боевых действиях, будут получать медикаменты бесплатно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, в открытии центральной аптеки новой сети социальных аптечных пунктов в Симферополе принял участие председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ.

"Мы шли к сегодняшнему событию более полугода. Еще в марте, только начиная работу в Совете министров, я принял решение создать в Крыму сеть социальных аптек. В Симферополе уже работают социальные аптечные пункты во 2-й, 6-й и 7-й поликлиниках. Аналогов этой сети в Украине нет. Считаю, что это очень нужное дело для наших ветеранов", - сказал В. ДЖАРТЫ журналистам.

По его словам, на первый этап создания сети социальных аптек из бюджета Крыма были выделены 7,5 млн. грн. В открывшейся сегодня аптеке представлены более 4 тысяч наименований лекарств. Ассортимент медикаментов подобран с учетом нужд ветеранов и пожилых людей.

В.ДЖАРТЫ сообщил также, что к концу года Совет министров Крыма планирует открыть 30 социальных аптек, аптечные пункты появятся в каждом крупном населенном пункте автономии.

Кроме того, по его словам, следующим шагом, направленным на социальную защиту льготных категорий граждан, станет создание сети социальных продуктовых магазинов в Крыму.