Львовщина: психиатр за взятку выдала мужчине справку

15:51, 25 октября 2010
Новости регионов
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Для получения водительских прав

Во Львовской области разоблачена врач клинической психиатрической больницы, которая требовала и получила 4,8 тыс. гривень взятки от местного жителя за выдачу ему заключения врачебной комиссии для получения удостоверения водителя.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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