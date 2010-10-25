Львовщина: психиатр за взятку выдала мужчине справку

Во Львовской области разоблачена врач клинической психиатрической больницы, которая требовала и получила 4,8 тыс. гривень взятки от местного жителя за выдачу ему заключения врачебной комиссии для получения удостоверения водителя.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.