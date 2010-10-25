Снова арестовали экс-"главврача" Киева Качурову

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника Главного управления здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Людмилу Качурову.

Об этом заявила пресс-секретарь Управления СБУ в Киеве Оксана Лелюк.

По ее словам, решение о задержании экс-чиновницы на два месяца принял Печерский районный суд. В отношении Л.Качуровой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины).

Напомним, правоохранительные органы уже задерживали Л.Качурову в июле. "В результате оперативного сопровождения этого уголовного дела управление по борьбе с экономической преступностью киевской милиции собрало достаточно материалов, для того чтобы было возбуждено уголовное дело против начальника Главного управления по вопросам здравоохранения КГГА", - заявлял тогда начальник центра общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве Владимир Полищук.

Л.Качурова - не единственная чиновница из команды мэра Киева Леонида Черновецкого, которая была задержана сотрудниками правоохранительных органов за последние несколько месяцев. Так, в сентябре Печерский районный суд Киева принял решение о взятии под стражу начальника Главного управления охраны культурного наследия КГГА Руслана Кухаренко. Также была арестована начальник управления по вопросам землепользования и градостроительства секретариата Киевсовета Светлана Макеева.

Кроме того, 18 октября в момент получения части взятки в служебном кабинете во время обеденного перерыва был задержан начальник Главного управления транспорта КГГА Алексей Бархатов. По материалам СБУ прокуратура Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

censor.net.ua