Днепропетровщина: милиционер застрелил школьника

Ночью 23 октября в поселке Старовишневецкое Днепропетровской области работник милиции был вынужден применить огнестрельное оружие, в результате чего один человек погиб, другой находится в больнице.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, участковый инспектор Синельниковского горрайотдела милиции Днепропетровской области заступил на дежурство по охране бюллетеней на территориальной избирательный комиссии в поселке Старовишневецкое. Бюллетени хранились в помещении сельсовета. В соответствии с инструкцией, работник милиции должен через определенный промежуток времени выходить на улицу и осматривать прилегающую территорию.

Во время одного из таких осмотров около 2 часов ночи милиционер вышел на улицу и увидел двух старшеклассников местной школы, которые возвращались с дискотеки. Школьники были в нетрезвом состоянии, и стали приставать к участковому. Он им объяснил, что является работником милиции и несет службу по охране избирательной комиссии. Однако ребята стали выражаться в адрес милиционера грубыми нецензурными словами, угрожать физической расправой и пытались завязать с ним драку.

На основании статей 12 и 15-1 Закона Украины «О милиции» работник милиции, оценив сложившуюся ситуацию, предупредил нападающих, чтобы они не приближались к нему, поскольку он вынужден будет применить огнестрельное оружие. Невзирая на предупреждение о возможности применения оружия, ребята стали громко высказывать намерения завладения пистолетом, при этом правонарушители приближались к работнику милиции.

Участковый, руководствуясь статьей 15-1 Закона Украины «О милиции», обнажил табельное огнестрельное оружие и произвел два предупредительных выстрела вверх, но нападающие не отреагировали, выражая при этом сомнения относительно наличия в пистолете боевых зарядов, и напали на работника милиции.

В свою очередь, милиционер, защищаясь, произвел три выстрела по ногам одного из нападающих, который приближался спереди, ранив его. В это время второй нападающий, обхватив работника милиции сзади за туловище двумя руками, пытался выхватить оружие. Участковый, переведя пистолет в левую руку, из-под подмышки произвел выстрел в сторону нападающего, нанеся последнему смертельное огнестрельное ранение.

О применении табельного огнестрельного оружия сержант милиции по мобильному телефону сразу сообщил руководству горотдела милиции. Нападающий с ранением ног был доставлен в Синельниковскую центральную городскую больницу. По данным экспертизы, в крови раненного 17-летнего парня выявлено 2 промилле алкоголя.

Работнику милиции в больнице также было проведено медицинское обследование на предмет наличия в крови алкоголя и наркотических веществ. Согласно предварительному заключению, работник милиции был трезвым.

По предварительному заключению Синельниковской межрайонной прокуратуры, действия участкового инспектора милиции относительно применения табельного огнестрельного оружия признаны правомерными.

В Днепропетровскую область выехала комиссия в составе работников Инспекции по личному составу Центрального аппарата Министерства внутренних дел Украины с целью объективной оценки этого чрезвычайного происшествия.