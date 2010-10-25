В Алчевске семья отравилась угарным газом

На окраине города Алчевск Луганской области в девятиэтажном доме семья из трех человек отравилась угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, 25-летние родители и их 4-летняя дочь отравились продуктами горения из-за того, что их соседи с нижнего этажа самовольно установили газовую колонку и подключились к их вентиляционному каналу.

Пострадавшие с диагнозом «отравление угарным газом» в состоянии средней тяжести были доставлены в реанимационное отделение Алчевской городской больницы.

Состояние пострадавших стабильное.