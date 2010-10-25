В Сумской области дед убил свою годовалую внучку

В Глуховском районе Сумской области 49-летний безработный убил свою годовалую внучку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что мужчина вечером 22 октября в собственном доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельные телесные повреждения своей годовалой внучке, после чего, с целью сокрытия преступления, выбросил тело ребенка в выгребную яму.