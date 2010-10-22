В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме

В городе Звенигородка Черкасской области из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме по улице Мичурина.

Как сообщили корреспонденту УНИН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, взрывом разрушены все внешние стены здания, а также частично крыша. Значительно повреждены и внутренние перегородки жилых комнат.

Чудом осталась невредимой хозяйка, которую взрывной волной отбросило от дома на десятки метров, отметили спасатели.

На месте происшествия работают оперативные группы Звенигородского РО ГУ МЧС, Звенигородского РО ГУ МВД, аварийная бригада "Управления газового хозяйства", которые выясняют причину и обстоятельства взрыва.