В Николаеве задержана группа наркодилеров

Херсонские стражи порядка задержали в Николаеве группу наркодилеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, преступная группа поставляла героин в Херсон.

В состав группы входили три женщин и молодой мужчина-наркоман.

Преступников поймали в Николаеве во время передачи новой партии героина. Цена изъятого героина, по приблизительным подсчетам, составляет около 50 тыс. грн.

Милиционеры установили, что группой руководила гражданка России, которая проживает в Кировограде. Другие участники жили в Херсоне. Злоумышленники еженедельно изменяли местожительство и номера телефонов.

Обязанности членов группы были четко распределены. Россиянка организовывала работу и поставляла наркотики, две ее подруги сбывали товар, а сын одной из них исполнял роль охранника. Он также занимался привлечением новых клиентов. По такой схеме они работали с февраля 2010 года.

Еще в мае 2010 года работники УБОП получили информацию относительно этой группировки. Для разоблачения преступников сразу же была создана оперативная группа в составе 15 работников милиции , которым понадобилось 5 месяцев, чтобы отследить схему работы преступников и задокументировать их деятельность.

Обвиняемым в торговле героином грозит заключение сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.