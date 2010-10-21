Луганщина: из-за шалостей с огнем сгорели двое детей - 3 и 2 лет
09:21, 21 октября 2010Новости регионов
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В частном доме
В г. Красный Луч Луганской области в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 2 детей (2007 и 2008 г.р.).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, причина пожара – детские шалости с огнем.
Всего на протяжении суток на территории Украины зарегистрированы 118 пожаров, на которых выявлены тела 6 погибших.
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