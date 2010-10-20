Водитель автобуса, будучи "под кайфом", вёз 11 пассажиров...

Сотрудники Госавтоинспекции в Крыму на автодороге Харьков – Ялта задержали водителя рейсового автобуса "Симферополь - Джанкой" в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ, при общении с водителем инспекторы ГАИ обратили внимание на его странное поведение. Заподозрив, что водитель выпивши, работники ГАИ отправили его в районную больницу на медицинский осмотр. Оказалось, что водитель перевозил 11 пассажиров, находясь под воздействием марихуаны. Продолжается расследование этого случая.