В Днепропетровске джип насмерть сбил 3-х женщин

В Днепропетровске водитель на джипе «Тойота-Прадо» сегодня в 6.40 насмерть сбил трех женщин, которые ждали зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Позже сотрудники ГАИ во дворе нашли брошенный автомобиль. Водитель, который управлял иномаркой, пока не найден.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).