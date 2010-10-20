В Днепропетровске джип насмерть сбил 3-х женщин
15:12, 20 октября 2010Новости регионов
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На пешеходном переходе...
В Днепропетровске водитель на джипе «Тойота-Прадо» сегодня в 6.40 насмерть сбил трех женщин, которые ждали зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе.
Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.
Позже сотрудники ГАИ во дворе нашли брошенный автомобиль. Водитель, который управлял иномаркой, пока не найден.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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