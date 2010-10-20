На Прикарпатье открыт Центр гемодиализа

В Рогатинской центральной районной больнице Ивано-Франковской области открыт Центр гемодиализа, оборудованный двумя аппаратами «Искусственная почка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В открытии приняли участие председатель ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК и руководители района.

По словам главного врача Рогатинской ЦРБ Ивана МАСЛЯНКО, сейчас «имеем 10 больных, которые нуждаются в лечении именно гемодиализом». Он также отметил, что в Рогатин «будут приезжать пациенты из Галича, а также Перемышлян, Бережан Тернопольской области, ведь там до сих пор ничего подобного нет».

На открытии центра подчеркивалось, что лечение больные будут получать бесплатно. Одна установка «Искусственная почка» стоит 40 тыс. дол. Средства на приобретение двух установок поступили из государственного бюджета. В Рогатинской ЦРБ есть все условия, чтобы подключить еще три «искусственные почки».

«После Рогатина Центры гемодиализа планируем открыть во всех райцентрах области», - подчеркнул М.ВЫШИВАНЮК.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области, по информации главного управления здравоохранения облгосадминистрации, 240 больных нуждаются в лечении аппаратом «Искусственная почка».