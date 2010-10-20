Херсонщина: из-за отравления грибами умерла молодая женщина
12:02, 20 октября 2010Новости регионов
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Пострадало уже 32 человека
В Херсонской области в результате отравления грибами умерла 27-летняя женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 19 октября вечером в Чаплинской центральной районной больнице умерла 27-летняя женщина, которая была госпитализирована 13 октября.
По данным ГУ МЧС, в течение года в регионе от отравления грибами пострадали 32 человека, в том числе 4 детей. Умерли 5 человек.
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