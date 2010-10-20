Кабмин решил внедрить электронную социальную карту

Кабинет Министров Украины своим постановлением №947 от 11 октября 2010 года принял решение создать единую информационно-аналитическую систему учета и управления средствами социальной сферы и внедрить электронную социальную карту.

Согласно документу, главным исполнителем и координатором работы по внедрению электронной соцкарты определено Министерство финансов.

Постановление предусматривает создание главой Минфина межведомственной комиссии по вопросам внедрения карты. В состав такой комиссии войдут представители заинтересованных органов, профсоюзов, работодателей и экспертов.

Планируется, что уже в 2010-2011 году электронная соцкарта будет внедрена в качестве эксперимента в Киеве, Харьковской и Черновицкой областях.

Также Киевской городской, Харьковской и Черновицкой областным государственным администрациям поручено подготовить расчеты расходов на проведение эксперимента и в месячный срок подать их Минфину, который, в свою очередь, должен предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2011 год и последующие года средства для внедрения электронной социальной карты.