В Черкасской области в жатке комбайна погибла женщина

Близ села Аврамовка Монастырищенского района Черкасской области 64-летняя женщина погибла в жатке комбайну во время сбора урожая кукурузы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, трагедия произошла 18 октября. Полевые работы по уборке кукурузы проводились в темное время суток на поле, принадлежащем ООО «Агровит». Около 19-ти часов в жатку комбайну JOHN DEERE под управлением 36-летнего комбайнера попала 64-летняя местная жительница. В результате полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

С начала года в Черкасской области зарегистрированы 26 случаев непроизводственного травматизма, в результате которых 16 человек погибли, 24 - были травмированы.