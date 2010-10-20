Волынь: в одном из районов превышен эпидпорог по гриппу

В Киверцивском районе Волынской области превышен эпидпорог заболеваемости гриппом. По последним данным, количество больных там составляет 71,6 при определенном для этого района эпидпороге 68 на 10 тысяч населения. Об этом сегодня УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Волынской областной санэпидстанции Наталия ГАЦИК.

Также она отметила, что в целом в области показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 40,68 на 10 тысяч населения, тогда как эпидпорог для Волыни - 75,5. На прошлой неделе показатель заболеваемости составлял 35,6. Следовательно, наблюдается постепенное увеличение количества больных ОРЗ.

В целом зафиксировано свыше 4 тысяч больных острыми респираторными инфекциями. Кроме того, в области зафиксированы 3 случая гриппа, сообщила эпидемиолог.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года нынешние показатели немного выше, однако о дальнейших прогнозах говорить пока не приходится, заметила Н.ГАЦИК.