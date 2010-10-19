Волынь обеспечена вакциной против гриппа

На Волыни все медучреждения обеспечены вакциной против гриппа и противовирусными препаратами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по вопросу иммунизации населения области сообщил начальник областного управления здравоохранения Игорь ВАЩЕНЮК.

Как рассказала главный государственный санитарный врач области Наталия ЯНКО, по данным ВОЗ, в нынешний эпидемиологический сезон прогнозируется циркуляция двух видов вируса А (один из них пандемический) и вируса гриппа В (Бризбен), которым свойственны быстрое эпидемическое распространение и тяжелый ход болезни преимущественно у молодых людей. И, как отмечают медики, защититься в этом случае можно только путем проведения вакцинации.

При этом Н.ЯНКО отметила, что в первую очередь прививку необходимо сделать малозащищенным слоям населения - детям из детдомов и интернатов, а также людям преклонного возраста. На эти цели из областного бюджета предусмотрены 140 тыс. грн. Одна вакцинация стоит более 60 грн. В настоящее время в области за счет местных бюджетов привиты 135 человек.