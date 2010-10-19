Главный санитарный врач Волыни публично привился от гриппа

Главному санитарному врачу Волынской области Наталии Янко 18 октября в присутствии журналистов медики сделали прививку от гриппа.

Во время пресс-конференции Янко сообщила, что ее накануне осмотрел врач, ведь делать прививку можно только после медобследования.

В овальный зал облгосадминистрации в конце мероприятия зашли медики с сумкой-холодильником, в которой было все, что необходимо, чтобы сделать прививку.

Перед тем, как вводить вакцину, медик поставил Янко ряд вопросов. В частности интересовался, часто ли она болеет ОРВИ, как относится к прививкам и тому подобное. Ответы записывал в соответствующий бланк.

Потом медсестра сделала прививку.

Таким образом, говорит Янко, она хотела продемонстрировать, что прививок бояться не нужно, и призывала вакцинироваться всю Волынь.

В целом среди населения только единицы заявляют о своем желании добровольно вакцинироваться от гриппа, сообщил главный врач городской поликлиники Луцка №1.

volynnews.com