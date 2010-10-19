Запорожье: два человека отравились угарным газом
15:09, 19 октября 2010Новости регионов
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В автомобиле «ВАЗ-2103»
В Запорожской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Запорожской области, сообщение о гибели людей поступило накануне днем от дежурного Михайловского райотдела внутренних дел.
"Дежурный сообщил, что в пгт. Пришиб произошел несчастный случай: в собственном гараже в автомобиле «ВАЗ-2103» найдены тела 30-летнего мужчины и 16-летней местной жительницы без признаков жизни", - сообщили ГУ МЧС в Запорожье.
По предварительным данным оперативно-следственной группы, их смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Подразделения МЧС не привлекались.
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