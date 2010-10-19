Запорожье: два человека отравились угарным газом

В Запорожской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Запорожской области, сообщение о гибели людей поступило накануне днем от дежурного Михайловского райотдела внутренних дел.

"Дежурный сообщил, что в пгт. Пришиб произошел несчастный случай: в собственном гараже в автомобиле «ВАЗ-2103» найдены тела 30-летнего мужчины и 16-летней местной жительницы без признаков жизни", - сообщили ГУ МЧС в Запорожье.

По предварительным данным оперативно-следственной группы, их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Подразделения МЧС не привлекались.