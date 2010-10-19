В Чернигове возле школы машина сбила насмерть 7-летнюю девочку

В Чернигове рядом со школой водитель автомобиля смертельно травмировал 7-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управления МЧС в Черниговской области.

Перед пешеходным переходом остановился троллейбус, чтобы пропустить людей. Не предоставив преимущество пешеходам, 52-летний водитель на автомобиле “ВАЗ” решил обогнать троллейбус. Двигаясь с большой скоростью, он выехал на встречную полосу и сбил 7-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. После этого легковой автомобиль промчал еще около 25-ти метров и врезался в бетонную электроопору.

В результате сильного удара была смята передняя часть автомобиля и в салоне был зажат травмированный водитель. Мужчина с телесными повреждениями доставлен в городскую больницу № 2.