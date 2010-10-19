Президент посетил госпиталь для ветеранов

В пгт Клевань Ривненской области Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии открытия физиотерапевтического корпуса коммунального учреждения «Ривненский областной госпиталь для инвалидов войны».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравительном слове В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что забота о ветеранах является «святой обязанностью государства и общества». Он также отметил, что нынешнее поколение украинцев в вечном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. «Низкий вам поклон. Мы сделаем все, чтобы ваша жизнь улучшалась из года в год», – отметил Президент.

В своем выступлении глава государства также подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в Украине стабилизировалась, наблюдаются тенденции к экономическому росту. В частности, рост ВВП составил около 5%. «Наша экономика демонстрирует позитивный результат», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Во время мероприятия Президент сообщил, что сегодня в Ривненской области он намерен открыть участок дороги «Киев-Чоп», который начали строить еще в 2007 году. Глава государства подчеркнул, что в целом в 2010 году будет отремонтировано и построено приблизительно в 7 раз больше дорог, чем в прошлом году.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина еще не полностью преодолела негативные последствия финансового кризиса, и сейчас активно работает над этим. Он, в частности, отметил, что растут золотовалютные резервы НБУ, которые фактически являются «стратегическим запасом» для защиты национальной экономики.

«Вы в своей жизни много времени уделили восстановлению страны после тяжелой войны, строительству нового государства», – сказал Президент, выступая перед ветеранами, отметив, что сейчас эту эстафету приняло младшее поколение.

«Мы, в любом случае, не должны вас подвести. Именно наше поколение несет ответственность перед вами, старшим поколением, и перед поколениями будущими», – добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства вручил начальнику госпиталя «Сертификат на систему ультразвуковой диагностики». Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ вручил ключи и документы на автомобиле ветеранам Великой Отечественной войны.

После перерезания символической ленты глава государства осмотрел физиотерапевтический корпус, в частности, бассейн, ванны для подводного массажа и другие оздоровительные кабинеты водолечебницы.

Президент ознакомился с условиями пребывания в госпитале и пообщался с ветеранами.