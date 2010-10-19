Ривненщина: Януковича ждут в военном госпитале

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 19 октября, осуществит рабочую поездку в Ровенскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в открытии физиотерапевтического корпуса коммунального заведения «Областной госпиталь для инвалидов войны» (пгт Клевань).

Президент Украины также ознакомится с ходом реализации третьего проекта «Ремонт автомобильной дороги «Киев - Чоп» и приемки в эксплуатацию участка автодороги.

Кроме того, под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится заседание Регионального комитета по экономическим реформам.