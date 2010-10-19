В Горловке врач убил мужчину, воровавшего кур

В г. Горловке Донецкой области врач застрелил вора, укравшего на даче соседских кур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горотдела милиции со ссылкой на начальника Калининского райотдела милиции г. Горловки Игоря ГНУТОВА.

По его словам, еще в июле текущего 2010 года в Калининский райотдел милиции Горловки обратилась гражданка с заявлением о пропаже супруга, и лишь спустя несколько месяцев стало известно, что ее мужа застрелили.

И.ГНУТОВ отметил, что преступление было раскрыто практически на днях: 47-летний врач пришел в райотдел милиции и сознался в убийстве неизвестного мужчины.

Милиционер рассказал, что ночью дачник услышал шум во дворе и лай собаки, вышел проверить, все ли в порядке, и возле соседского сарая увидел мужской силуэт, в руках у которого находилось несколько кур. Хозяин дачи взял имеющийся у него карабин и подошел ближе к вору, но похитителя «это нисколько не испугало, он даже не подумал покинуть чужую территорию и стал оказывать сопротивление», сообщил И.ГНУТОВ. И добавил: «По словам задержанного, он сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, а после - по ногам вора. Увидев, что человек упал на землю, владелец дачи зашел в дом за медикаментами, чтобы оказать первую помощь, но, вернувшись на место происшествия, понял, что от полученных травм вор скончался».

Испугавшись ответственности за содеянное, дачник перетащил тело в заброшенный двор неподалеку и сбросил его в траншею, а через несколько дней закопал труп.

«Он закопал тело, - рассказал начальник Калининского райотдела, – однако, это не помогло избавиться от мук совести. В итоге, мужчина добровольно пришел в милицию и написал «явку с повинной».

И.ГНУТОВ отметил, что по месту жительства подозреваемый характеризуется положительно, его карабин был зарегистрирован по всем правилам.

«На данный момент возбуждено уголовное дело за умышленное убийство, хотя я не исключаю, что оно может быть переквалифицировано на 124 статью Уголовного кодекса Украины - «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой самообороны», - заключил правоохранитель.