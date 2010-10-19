Вместо открытия студенческой поликлиники - акция протеста

В Луцке вместо открытия студенческой поликлиники, которое планировалось на сегодня, 18 октября, состоялась акция протеста.

У входа в поликлинику студенты держали плакат и скандировали "Климчук и Романюк - откройте поликлинику". (Борис КЛИМЧУК - глава Волынской областной государственной администрации, Николай РОМАНЮК - кандидат на должность городского головы Луцка от партии «Сильная Украина» - УНИАН).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луцкого городского совета, накануне открытия поликлиники она была опечатана согласно постановлению главного государственного инспектора по пожарной безопасности Луцка и Луцкого района Василия ОЛИФЕРЧУКА.

В постановлении среди причин, которые делают невозможным открытие поликлиники, в частности, значится отсутствие схемы эвакуации людей, недокомплектация пожарных кранов и отсутствие в отдельных кабинетах пожарной сигнализации.

Кроме того, 14 октября появилось постановление главного государственного санитарного врача Луцка и Луцкого района Ивана УЛЬЧАКА о том, что студенческая поликлиника не может работать, поскольку реконструкцию помещения осуществили без согласования проектной документации с органами санэпидслужбы. Поэтому помещение было опечатано и отключено от света.

Луцкий городской голова Богдан ШИБА, который пришел сегодня на открытие студенческой поликлиники, отметил: "Мы приложили немало усилий для того, чтобы открыть заведение, потому что открытия поликлиники ожидают многие студенты... Очень неприятно, что так произошло, тем более, когда осталось выполнить немного работы”.

По мнению мэра, “все было сделано специально, чтобы работы не были завершены, и поликлиника не заработала до выборов”. “Я понимаю, что это из каких-то избирательных политических соображений, но нельзя так перед выборами играть здоровьем студентов...", - подчеркнул городской голова.

Активистка студенческого движения Майя МОСКВИЧ, принимавшая участие в акции, отметила: "Мы, студенты, просто оскорблены тем, как нынешняя власть демонстрирует, до какого уровня она опустилась, задевая сферу здоровья студентов. В Луцке до сих пор нет студенческой поликлиники. И то, что сегодня не состоялось ее открытие, - должно быть стыдно нынешней власти. Мы, студенты, выступаем против и будем консолидировать свои усилия”.

Ожидалось, что в торжественном открытии поликлиники примет участие и заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО. Сегодня на пресс-конференции в Луцке он отметил: "Власть решила через пожарников остановить открытие поликлиники по принципу: если мы ничего не делали, то не дадим и другим сделать. И студенческую поликлинику откроют, очевидно, уже после выборов...".

В то же время проректор по учебно-воспитательной работе Волынского национального университета им. Леси Украинки Ирина КОНСТАНКЕВИЧ сообщила, что университет, который готовил открытие поликлиники, соглашается с предписаниями, поскольку они не успели выполнить все условия, хотя опломбирование помещения их застало врасплох, потому что работы велись постоянно.

"Мы доделаем и повторно вызовем соответствующие службы, чтобы приняли объект в эксплуатацию, ведь сами заинтересованы в скорейшем его открытии", - резюмировала представитель университета.

Раньше на месте студенческой поликлиники работал оздоровительный пункт. Но поскольку ежегодно количество студентов Волынского национального университета увеличивается, Луцкий городской совет совместно с руководством университета решил реализовать совместный проект - открытие студенческой поликлиники. Коммунальные заведения здравоохранения - поликлиники № 1 и № 2 обеспечивали финансирование зарплат медперсонала и приобретение лекарств, а университет осуществлял благоустройство территории, хозяйственное содержание помещений и оплату коммунальных услуг.