В столице в котлован новостройки упал мужчина

Дежурный диспетчер Главного управления МЧС в городе Киеве получил сообщение о том, что в Соломенском районе столицы на ул. Народного ополчения, 23-А, на территории гаражного кооператива в котлован глубиной пять метров упал мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, работники специализированного аварийно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью спасательных носилок и веревок подняли 54-летнего пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Процесс поднятия проходил с очень большой осторожностью, потому что, по предварительным данным, мужчина при падении повредил позвоночник и получил многочисленные переломы.

Обстоятельства, при которых произошло происшествие, выясняются.