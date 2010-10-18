В Киевской области работала подпольная нарколаборатория

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность злоумышленников, которые незаконно изготовляли и сбывали психотропные вещества (амфетамин).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в финале спецоперации, проведенной СБУ совместно с Департаментом борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины, задержаны два жителя Киева - организаторы подпольной нарколаборатории. Подозреваемых задержали ночью на автотрассе недалеко от Обухова Киевской области. Они как раз везли в столицу на реализацию очередную партию изготовленного амфетамина.

Установлено, что в августе 26-летние злоумышленники создали лабораторию по синтезу химических веществ. Подпольное производство располагалось на частной даче в одном из сел Киевской области. Необходимые реактивы и компоненты для изготовления психотропного вещества они покупали через Интернет и в коммерческих структурах.

Во время осмотра автомобильного транспорта и частного дома правоохранительные органы выявили и изъяли почти 300 г амфетамина, прекурсоры и лабораторное оборудование.

По материалам СБУ следователями милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса Украины - 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).