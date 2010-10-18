Трое подростков отравились беленой
09:30, 18 октября 2010Новости регионов
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Состояние пострадавших стабильное
В Херсонской области трое подростков отравились беленой.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 17 октября в 14:30 в реанимационное отделение Чаплинской центральной районной больницы с диагнозом отравление беленой госпитализированы две 14-летние и одна 12-летня девушки.
В настоящее время состояние пострадавших стабильное.
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