В Херсонской области трое подростков отравились беленой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 17 октября в 14:30 в реанимационное отделение Чаплинской центральной районной больницы с диагнозом отравление беленой госпитализированы две 14-летние и одна 12-летня девушки.

В настоящее время состояние пострадавших стабильное.