Херсонщина: 3 человека умерли в результате отравления грибами

В Голопристанской центральной районной больнице (Херсонская область) умерли три человека, которые отравились дикорастущими грибами.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще один человек находится в среднем состоянии тяжести.

Эти четверо жителей города Голая Пристань 12 октября собрали в лесу грибы, поджарили их на костре и съели.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Херсонской области.