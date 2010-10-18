Херсонщина: 3 человека умерли в результате отравления грибами

09:06, 18 октября 2010
Новости регионов
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Поджарили на костре и съели

В Голопристанской центральной районной больнице (Херсонская область) умерли три человека, которые отравились дикорастущими грибами.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще один человек находится в среднем состоянии тяжести.

Эти четверо жителей города Голая Пристань 12 октября собрали в лесу грибы, поджарили их на костре и съели.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Херсонской области.

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