Херсонщина: 3 человека умерли в результате отравления грибами
09:06, 18 октября 2010Новости регионов
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Поджарили на костре и съели
В Голопристанской центральной районной больнице (Херсонская область) умерли три человека, которые отравились дикорастущими грибами.
Как сообщает пресс-служба МЧС, еще один человек находится в среднем состоянии тяжести.
Эти четверо жителей города Голая Пристань 12 октября собрали в лесу грибы, поджарили их на костре и съели.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Херсонской области.
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