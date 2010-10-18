Киевщина: Япония оказала помощь Ставищенской райбольнице
На 80 тыс. долларов США
Ставищенская районная больница для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы получила помощь от правительства Японии на 80 тыс. долларов США.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского областного совета, в частности, за средства гранта для медицинского заведения был приобретен аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскоп, другое медицинское оборудование, а также автомобиль скорой помощи.
Оборудование уже установлено и используется персоналом. Помощь оказана в рамках Проекта человеческой безопасности «Кусаноне».
На этот счет председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ отметил, что отныне жителям Ставищенского района не нужно преодолевать десятки километров и тратить сотни гривень на важные медицинские обследования.
«Ставищенская районная больница - одно из медицинских заведений области, которое действительно нуждалось в такой помощи. На очереди также обеспечение современным медицинским оборудованием больниц Иванковского и Макаровского районов”, - отметил он.