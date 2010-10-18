Киевщина: Япония оказала помощь Ставищенской райбольнице

Ставищенская районная больница для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы получила помощь от правительства Японии на 80 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского областного совета, в частности, за средства гранта для медицинского заведения был приобретен аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскоп, другое медицинское оборудование, а также автомобиль скорой помощи.

Оборудование уже установлено и используется персоналом. Помощь оказана в рамках Проекта человеческой безопасности «Кусаноне».

На этот счет председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ отметил, что отныне жителям Ставищенского района не нужно преодолевать десятки километров и тратить сотни гривень на важные медицинские обследования.

«Ставищенская районная больница - одно из медицинских заведений области, которое действительно нуждалось в такой помощи. На очереди также обеспечение современным медицинским оборудованием больниц Иванковского и Макаровского районов”, - отметил он.