В Винницкой области в пруду утонули два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области, в селе Скитка Липовецкого района трое молодых людей, двое мужчин 26 и 23 лет и 15-летняя девушка рыбачили с лодки, которая из-за их неосторожности перевернулась.

На берег смог выбраться только 23-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.