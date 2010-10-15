В Винницкой области в пруду утонули два человека
10:43, 15 октября 2010Новости регионов
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Рыбачили с лодки...
В Винницкой области в пруду утонули два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области, в селе Скитка Липовецкого района трое молодых людей, двое мужчин 26 и 23 лет и 15-летняя девушка рыбачили с лодки, которая из-за их неосторожности перевернулась.
На берег смог выбраться только 23-летний мужчина.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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