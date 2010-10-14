При столкновении поезда со «скорой» погибли беременная и ее муж

Во время вчерашнего столкновения поезда со «скорой» погибли беременная женщина и ее муж. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В ГАИ напомнили, что 13 октября в 21.00 на железнодорожном переезде в с. Тарасовка Киево-Святошинского района водитель автомобиля “УАЗ” (скорая медицинская помощь), двигаясь с включенными проблесковыми маячками в направлении г. Боярка в Киево-Святошинскую центральную районную больницу, выехал на железнодорожный переезд при работающей звуковой и световой сигнализации и столкнулся с пассажирским поездом сообщением “Киев-Трускавец”.

По предварительным данным, водитель скорой помощи осуществил объезд транспортных средств, которые остановились перед закрытым шлагбаумом на переезде, после чего выехал по встречной полосе движения на железнодорожные пути.

Машина “скорой помощи” перевозила в больницу беременную женщину, 1990 г.р., которую сопровождал ее муж.

В результате ДТП молодая женщина и ее муж 1985 р.н. от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель и фельдшер скорой с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в Киево-Святошинскую больницу.

Задержка в движении поездов составила около 2 часов 40 минут. В 23.45 движение поездов было возобновлено по одному из двух железнодорожных путей.