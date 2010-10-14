Власти Донеччины обеспокоены сокращением объёмов иммунизации

В Донецкой области, несмотря на возросшую актуальность иммунопрофилактики гриппа в условиях циркуляции пандемического варианта вируса, сохраняется негативная тенденция сокращения объёмов иммунизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, об этом говорилось 13 октября на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии ОГА.

Согласно сообщению, нынешние объемы иммунизации даже по сравнению с прошлым годом уменьшились на 2,2 тыс. человек (в 2009 г. было иммунизировано наименьшее за последние годы количество лиц из групп риска).

На совещании отметили, что в целом по области нынешней осенью планируется привить против гриппа 31,3 тыс. человек (0,7% населения области), в том числе, за счёт средств местного бюджета - 13,6 тыс., за счет средств предприятий - 16,7 тыс. человек, что крайне недостаточно. Ориентировочно, в регионе группа повышенного риска заболеваемости гриппом составляет 15-20% от общей численности населения.

В ОГА подчеркнули, что в настоящее время была неудовлетворительно проведена организационная работа по привлечению населения к прививкам против гриппа в городах Константиновка, Красноармейск, Мариуполь, Снежное, где запланировано на вакцинацию всего лишь от 0,1% (г. Красноармейск) до 0,5% (г. Снежное) населения.

Причём, на фоне недостаточной укомплектованности кадрами медицинской службы, планируется защитить вакцинацией против гриппа в этих регионах всего 2-6% медработников.