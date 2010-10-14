Днепропетровщина: количество жертв увеличилось до 44-х
10:30, 14 октября 2010Новости регионов
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В больнице умерла женщина...
Сегодня ночью в Днепропетровской областной клинической больнице умерла пострадавшая в ДТП под Марганцем пожилая женщина.
Об этом УНИАН стало известно из источника в больнице.
Пострадавшая находилась в очень тяжелом состоянии, получив во время аварии травмы, не совместимые с жизнью.
Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до 44 человек.
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