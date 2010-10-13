Донеччина: во время пожара в Доме быта погибли 2 человека

Сегодня в 08.53 в г. Славянск Донецкой области произошел пожар на первом этаже четырехэтажного Дома быта в мастерской по ремонту бытовой техники.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В результате пожара произошло задымление второго, третьего этажей здания и четвертого этажа частично. Подразделениями Главного управления осуществлено тушение пожара на первом этаже в помещении ремонтной мастерской и эвакуированы 9 работников и посетителей дома быта со второго и третьего этажей.

Во время пожара 2 человека погибли и 7 пострадали. Их с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги I, II степеней» госпитализировали в городскую больницу № 1 Славянска.

Пожар был ликвидирован в 09.46. От Главного управления МЧС привлекались 8 единиц техники, 30 человек личного состава.