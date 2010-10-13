Житомирщина: в столкновении автомобилей погибли 6 человек

В Житомирской области вследствие столкновения нескольких автомобилей погибли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня утром на 9-м км автотрассы Житомир – Могилев-Подольский водитель автомобиля Ford по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen.

От удара Ford отбросило в сторону, где на его пути оказались еще три авто.

Вследствие ДТП водитель и пятеро пассажиров автомобиля Ford погибли на месте происшествия (четверо погибших оказались на проезжей части дороги и попали под колеса транспортных средств, двигающихся во встречном направлении).

Водитель автомобиля Citroen получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водители и пассажиры еще трех авто, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия, не пострадали.

По предварительным данным, среди погибших - супруги, жители Житомирского района, и их знакомые. Биографические данные погибших и потерпевших на данный момент устанавливаются.

Следственным управлением УМВД Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства аварии выясняются. Ведется следствие.