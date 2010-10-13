Число погибших в Марганце возросло до 43 человек
Трое умерли в больнице
Число погибших во вчерашнем дорожно-транспортном происшествии в Марганце Днепропетровской области увеличилось до 43 лиц.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
“Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 43 человека, из которых 2 человека скончались при транспортировке в больницу и трое людей - в больнице г. Марганца”, - говорится в сообщении.
10 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах: 7 лиц в Днепропетровске и 3 - в Марганце.
Как сообщал УНИАН, утром 12 октября вблизи с. Максимовка Никопольського района на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Марганец - Никополь водитель маршрутного пассажирского автобуса совершил столкновение с локомотивом.