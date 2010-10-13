Марганец: 7 травмированных доставлены в областную больницу

Семеро травмированных сегодня в автокатастрофе возле Марганца доставлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ.

По ее словам, состояние еще пяти пострадавших остается стабильно тяжелым.

"Четверо пострадавших находятся в отделении политравм, двое - в реанимации, одного оперируют", - отметила В.Гинзбург.

Трое травмированных в аварии остаются в городской больнице Марганца.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 40 из которых погибли.