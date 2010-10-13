Днепропетровщина выделила 200 тыс. грн. на помощь пострадавшим

Днепропетровская область выделила 200 тыс. грн. на помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП, которое произошло в 9.02 на переезде 116-го км перегона Марганец - Никополь (Приднепровская железная дорога).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Председатель ОГА Александр ВИЛКУЛ взял под личный контроль предоставление помощи пострадавшим в аварии.

«И семьи погибших, и пострадавшие в ДТП обязательно получат всю необходимую помощь от власти. Я это гарантирую. Произошла большая трагедия, и я призываю жителей области также выразить поддержку нашим пострадавшим землякам и их семьям. Мы уже открыли счет для предоставления благотворительной помощи пострадавшим в ДТП в Марганце», - цитирует пресс-служба А.ВИЛКУЛА.

Расчетный счет для предоставления помощи, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном перегоне «Марганец – Никополь»

Получатель: Марганецкое управления труда и социальной защиты населения Расчетный счет: №35428025000278

Код ЄДРПУ: 03192193

МФО: 805012

ГУДКУ в Днепропетровской области. г. Днепропетровск

Назначение платежа: Для предоставления материальной помощи, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном перегоне Марганец - Никополь.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 40 из которых погибли.