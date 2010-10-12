В Прилуках 13-летняя девушка погибла от отравления газом
17:04, 12 октября 2010Новости регионов
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Ее мать в тяжелом состоянии
В Прилуках Черниговской области женщина и ее дочка отравились бытовым газом, девушка погибла.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в городе Прилуки в квартире были обнаружены женщина, 1970 года рождения, находящаяся в тяжелом состоянии, и ее тринадцатилетняя дочка без признаков жизни. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил дежурному местного ЖРЭУ.
Женщина была доставлена в Прилукскую городскую больницу. Предварительное заключение – отравление бытовым газом.
Ведется следствие.
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